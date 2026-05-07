Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 7 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 7 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 4076 (Las Llamas). A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar. La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.