Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4439 (Lluvia) y las letras son: O J X Y.

1° 4439 11° 7403 2° 5226 12° 5129 3° 3047 13° 4715 4° 5965 14° 2950 5° 3162 15° 5966 6° 4745 16° 5201 7° 4681 17° 1722 8° 8897 18° 7650 9° 2842 19° 1123 10° 1862 20° 4223

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 4139 - Lluvia.

1° 4139 11° 2192 2° 7840 12° 9193 3° 7327 13° 4897 4° 0073 14° 4757 5° 3577 15° 8712 6° 3312 16° 5388 7° 1222 17° 0908 8° 3951 18° 6459 9° 2975 19° 8440 10° 8842 20° 7646

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

