Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4439 (Lluvia) y las letras son: O J X Y.
|1°
|4439
|11°
|7403
|2°
|5226
|12°
|5129
|3°
|3047
|13°
|4715
|4°
|5965
|14°
|2950
|5°
|3162
|15°
|5966
|6°
|4745
|16°
|5201
|7°
|4681
|17°
|1722
|8°
|8897
|18°
|7650
|9°
|2842
|19°
|1123
|10°
|1862
|20°
|4223
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 22 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 4139 - Lluvia.
|1°
|4139
|11°
|2192
|2°
|7840
|12°
|9193
|3°
|7327
|13°
|4897
|4°
|0073
|14°
|4757
|5°
|3577
|15°
|8712
|6°
|3312
|16°
|5388
|7°
|1222
|17°
|0908
|8°
|3951
|18°
|6459
|9°
|2975
|19°
|8440
|10°
|8842
|20°
|7646
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.
Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.
