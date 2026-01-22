En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4439 (Lluvia) y las letras son: O J X Y.

 1°4439 11°7403 
 5226  12°5129
 3°3047  13°4715 
 5965  14°2950 
 3162  15°5966 
 6°4745  16°5201
 4681  17°1722 
 8897  18°7650 
 2842  19°1123 
 10°1862  20°4223 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 4139 - Lluvia.

 1°4139 11°2192 
 7840   12°9193
 3°7327  13°4897 
 0073  14°4757 
 3577  15°8712 
 6°3312  16°5388
 1222  17°0908 
 3951  18°6459 
 2975  19°8440 
 10°8842  20°7646 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

