Reabrieron turnos y nuevos cupos en los consulados para obtener la ciudadanía española. La eliminación de la conocida “Ley de Nietos” constituyó una medida fundamental que impulsó a los argentinos a solicitar el pasaporte legal. Dado que el régimen original no acepta nuevas solicitudes, el proceso permanece activo para quienes lograron ingresar al sistema antes del cierre, lo cual representa una nueva oportunidad para completar el trámite y radicarse en España. La normativa, incorporada en la Ley de Memoria Democrática, facilitó a lo largo de varios años que hijos y nietos de españoles obtuvieran la nacionalidad de origen. No obstante, el periodo para presentar solicitudes concluyó en octubre de 2025. En la actualidad, ya no son válidos nuevos requerimientos, sin embargo, se mantiene la tramitación de los expedientes que fueron registrados adecuadamente. En 2026, los consulados españoles, como el Consulado General de España en Buenos Aires, iniciaron la habilitación de nuevos turnos para continuar con trámites previamente registrados. Esto implica que: Acceder al pasaporte español brinda diversas oportunidades, especialmente para quienes desean emigrar: En 2026 comenzó a tomar fuerza una vía paralela basada en el Código Civil español, que permite solicitar la nacionalidad en ciertos casos sin límite de tiempo, aunque con más requisitos y evaluaciones. Además, en España se debate la posibilidad de una futura reforma que amplíe nuevamente el acceso a descendientes, incluso sin restricciones generacionales. Para quienes no lograron iniciar el trámite antes del cierre, aún existen alternativas legales. La demanda de la ciudadanía española genera ansiedad en muchos interesados. Expertos aseguran que los nuevos turnos podrían reducir la acumulación de expedientes no procesados.Se espera que la gestión eficiente de los trámites agilice la obtención de la nacionalidad. Los consulados trabajan para asegurar un acercamiento a los ciudadanos afectados.