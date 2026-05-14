Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 13 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4510 (La Leche) y las letras son: G P S Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 13 de mayo. A la cabeza salió el número 5818 - Sangre. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con la leche suele asociarse con nutrición, cuidado y pureza; indica necesidad de apoyo emocional o un periodo de crecimiento. Ver leche abundante puede simbolizar prosperidad, fertilidad y nuevas oportunidades. Si la leche está derramada o cortada, advierte sobre desperdicio, conflictos o descuidos afectivos. Beberla puede señalar búsqueda de bienestar; compartirla, generosidad y vínculos familiares fortalecidos. Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, emociones intensas o un sacrificio. También puede reflejar pasión, dolor emocional o un cambio que exige fortaleza. Si la sangre es propia, alude a vulnerabilidad, agotamiento o la necesidad de poner límites. Si es ajena, puede señalar empatía, conflictos no resueltos o alertas sobre relaciones desgastantes.