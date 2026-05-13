La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 13 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0957 (El Jorobado) y las letras son: B D R T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 13 de mayo. A la cabeza salió el número 4221 - Mujer. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con El Jorobado puede simbolizar cargas emocionales o complejos que llevas a cuestas. Invita a aceptar partes de ti percibidas como defectos y a convertirlas en fortaleza. También puede reflejar empatía hacia quienes se sienten juzgados o excluidos. El sueño sugiere superar prejuicios, cultivar resiliencia y buscar apoyo para aligerar lo que pesa en tu vida. Soñar con una mujer suele representar tu intuición, emociones y lado receptivo. Si es conocida, refleja la relación y las cualidades que asocias con ella; si es desconocida, apunta a mensajes del inconsciente o a un cambio cercano. El tono del sueño guía la lectura: una mujer amable sugiere apoyo y creatividad; una figura distante o agresiva señala límites, miedos o conflictos internos que necesitas atender.