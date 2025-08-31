Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del sábado 30 de agosto
Descubrí los números que salieron en la Quiniela Nacional y Provincia este sábado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 9752 (Madre e hijo) y las letras son: H M P Q.
|1°
|9752
|11°
|9745
|2°
|1962
|12°
|5517
|3°
|0328
|13°
|2264
|4°
|5313
|14°
|5783
|5°
|7163
|15°
|5935
|6°
|9076
|16°
|2488
|7°
|1932
|17°
|8549
|8°
|8191
|18°
|9886
|9°
|4061
|19°
|6226
|10°
|8414
|20°
|4860
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 30 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 30 de agosto. A la cabeza salió el número 1219 - Pescado.
|1°
|1219
|11°
|5416
|2°
|1114
|12°
|8721
|3°
|1303
|13°
|6032
|4°
|8405
|14°
|5623
|5°
|4704
|15°
|9010
|6°
|5053
|16°
|7562
|7°
|1413
|17°
|2637
|8°
|2267
|18°
|2550
|9°
|0902
|19°
|0781
|10°
|0234
|20°
|6540
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador, así como la importancia de las relaciones familiares.
Además, este sueño puede representar el crecimiento personal y la evolución de la identidad. La figura de la madre puede estar asociada con la sabiduría y la guía, mientras que el hijo puede simbolizar nuevas ideas, proyectos o aspectos de uno mismo que están en desarrollo.
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal.
Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una invitación a explorar emociones ocultas o a prestar atención a aspectos de la vida que han sido ignorados, sugiriendo que es momento de profundizar en el autoconocimiento.
