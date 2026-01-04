Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6266 (Lombriz) y las letras son: C G Q X.

1° 6266 11° 5636 2° 5324 12° 1762 3° 2573 13° 2478 4° 6715 14° 7300 5° 5196 15° 7578 6° 5669 16° 7792 7° 1612 17° 9197 8° 7512 18° 6661 9° 9303 19° 3531 10° 5564 20° 2944

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 3 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 0505 - Gato.

1° 0505 11° 4163 2° 0315 12° 4333 3° 7060 13° 0755 4° 5456 14° 4053 5° 9726 15° 5208 6° 6970 16° 3582 7° 0904 17° 4050 8° 5842 18° 6996 9° 5536 19° 7525 10° 4126 20° 5227

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.