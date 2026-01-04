En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6266 (Lombriz) y las letras son: C G Q X.

 1°6266 11°5636 
 5324  12°1762
 3°2573  13°2478 
 6715  14°7300 
 5196  15°7578 
 6°5669  16°7792
 1612  17°9197 
 7512  18°6661 
 9303  19°3531 
 10°5564  20°2944 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 3 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 0505 - Gato.

 1°0505 11°4163 
 0315   12°4333
 3°7060  13°0755 
 5456  14°4053 
 9726  15°5208 
 6°6970  16°3582
 0904  17°4050 
 5842  18°6996 
 5536  19°7525 
 10°4126  20°5227 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.