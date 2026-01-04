En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6266 (Lombriz) y las letras son: C G Q X.
|1°
|6266
|11°
|5636
|2°
|5324
|12°
|1762
|3°
|2573
|13°
|2478
|4°
|6715
|14°
|7300
|5°
|5196
|15°
|7578
|6°
|5669
|16°
|7792
|7°
|1612
|17°
|9197
|8°
|7512
|18°
|6661
|9°
|9303
|19°
|3531
|10°
|5564
|20°
|2944
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 3 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 0505 - Gato.
|1°
|0505
|11°
|4163
|2°
|0315
|12°
|4333
|3°
|7060
|13°
|0755
|4°
|5456
|14°
|4053
|5°
|9726
|15°
|5208
|6°
|6970
|16°
|3582
|7°
|0904
|17°
|4050
|8°
|5842
|18°
|6996
|9°
|5536
|19°
|7525
|10°
|4126
|20°
|5227
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.
Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.