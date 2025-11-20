En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 19 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7088 (El Papa) y las letras son: E G R W.

 1°7088 11°7829 
 2075  12°4657
 3°0983  13°1468 
 3157  14°1255 
 5100  15°5307 
 6°1608  16°5087
 4199  17°4978 
 8668  18°1204 
 2600  19°1892 
 10°2260  20°5165 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 19 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 19 de noviembre. A la cabeza salió el número 4367 - Mordida.

 1°4367 11°8438 
 4054   12°5817
 3°8020  13°9537 
 1722  14°7652 
 5632  15°2825 
 6°9871  16°9751
 2964  17°4893 
 2199  18°3534 
 3585  19°4008 
 10°4558  20°4126 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en un sueño puede representar autoridad, moralidad y liderazgo. Puede indicar que el soñador está enfrentando decisiones importantes y busca orientación en su camino personal o profesional.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.