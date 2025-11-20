Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 19 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7088 (El Papa) y las letras son: E G R W.

1° 7088 11° 7829 2° 2075 12° 4657 3° 0983 13° 1468 4° 3157 14° 1255 5° 5100 15° 5307 6° 1608 16° 5087 7° 4199 17° 4978 8° 8668 18° 1204 9° 2600 19° 1892 10° 2260 20° 5165

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 19 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 19 de noviembre. A la cabeza salió el número 4367 - Mordida.

1° 4367 11° 8438 2° 4054 12° 5817 3° 8020 13° 9537 4° 1722 14° 7652 5° 5632 15° 2825 6° 9871 16° 9751 7° 2964 17° 4893 8° 2199 18° 3534 9° 3585 19° 4008 10° 4558 20° 4126

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en un sueño puede representar autoridad, moralidad y liderazgo. Puede indicar que el soñador está enfrentando decisiones importantes y busca orientación en su camino personal o profesional.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.