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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 23 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 5608 - Incendio.
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Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con Lavandera alude a limpieza, orden y renovación; invita a soltar cargas y aclarar situaciones.
Ya sea oficio o ave, sugiere movimiento y noticias cercanas, impulsándote a actuar con sencillez y constancia.
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con Incendio suele simbolizar emociones intensas y cambios profundos. Puede señalar estrés, ira contenida o la necesidad de transformar y soltar lo viejo.
Si el fuego te asusta, habla de pérdida de control o consecuencias temidas. Si lo controlas o sales ileso, indica renovación, valentía y cierre de ciclos.