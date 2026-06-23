Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

1° 5898 11° 4644 2° 7392 12° 6376 3° 3082 13° 4099 4° 3039 14° 6012 5° 8419 15° 2242 6° 5933 16° 3771 7° 0382 17° 5175 8° 2448 18° 7372 9° 5197 19° 1111 10° 2516 20° 0419

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 5608 - Incendio.

1° 5608 11° 3742 2° 8291 12° 7281 3° 7767 13° 7359 4° 3542 14° 8600 5° 2897 15° 9879 6° 7205 16° 2832 7° 3845 17° 6712 8° 4370 18° 2260 9° 3630 19° 5172 10° 8033 20° 3011

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera alude a limpieza, orden y renovación; invita a soltar cargas y aclarar situaciones.

Ya sea oficio o ave, sugiere movimiento y noticias cercanas, impulsándote a actuar con sencillez y constancia.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con Incendio suele simbolizar emociones intensas y cambios profundos. Puede señalar estrés, ira contenida o la necesidad de transformar y soltar lo viejo.

Si el fuego te asusta, habla de pérdida de control o consecuencias temidas. Si lo controlas o sales ileso, indica renovación, valentía y cierre de ciclos.