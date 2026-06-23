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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

 1°5898 11°4644 
 7392  12°6376
 3°3082  13°4099 
 3039  14°6012 
 8419  15°2242 
 6°5933  16°3771
 0382  17°5175 
 2448  18°7372 
 5197  19°1111 
 10°2516  20°0419 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 5608 - Incendio.

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 1°5608 11°3742 
 8291   12°7281
 3°7767  13°7359 
 3542  14°8600 
 2897  15°9879 
 6°7205  16°2832
 3845  17°6712 
 4370  18°2260 
 3630  19°5172 
 10°8033  20°3011 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera alude a limpieza, orden y renovación; invita a soltar cargas y aclarar situaciones.

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¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con Incendio suele simbolizar emociones intensas y cambios profundos. Puede señalar estrés, ira contenida o la necesidad de transformar y soltar lo viejo.

Si el fuego te asusta, habla de pérdida de control o consecuencias temidas. Si lo controlas o sales ileso, indica renovación, valentía y cierre de ciclos.