Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 18 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3105 (Gato) y las letras son: A U J S.

1° 3105 11° 4977 2° 7415 12° 9748 3° 3367 13° 0774 4° 6055 14° 8977 5° 9295 15° 7562 6° 8901 16° 7321 7° 0989 17° 2983 8° 1520 18° 2722 9° 7011 19° 4398 10° 3682 20° 0155

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 18 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 18 de noviembre. A la cabeza salió el número 3549 - La Carne.

1° 3549 11° 0795 2° 6360 12° 9655 3° 0759 13° 5225 4° 5038 14° 4290 5° 8456 15° 9878 6° 6198 16° 8544 7° 9196 17° 1912 8° 4727 18° 0029 9° 1472 19° 4769 10° 7798 20° 1509

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades básicas, reflejando aspectos de la vida física y emocional. Este tipo de sueño a menudo está relacionado con la sensualidad, la vitalidad y la conexión con el cuerpo.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu en la búsqueda de equilibrio en la vida.