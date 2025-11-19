En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 18 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3105 (Gato) y las letras son: A U J S.

 1°3105 11°4977 
 7415  12°9748
 3°3367  13°0774 
 6055  14°8977 
 9295  15°7562 
 6°8901  16°7321
 0989  17°2983 
 1520  18°2722 
 7011  19°4398 
 10°3682  20°0155 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 18 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 18 de noviembre. A la cabeza salió el número 3549 - La Carne.

 1°3549 11°0795 
 6360   12°9655
 3°0759  13°5225 
 5038  14°4290 
 8456  15°9878 
 6°6198  16°8544
 9196  17°1912 
 4727  18°0029 
 1472  19°4769 
 10°7798  20°1509 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades básicas, reflejando aspectos de la vida física y emocional. Este tipo de sueño a menudo está relacionado con la sensualidad, la vitalidad y la conexión con el cuerpo.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu en la búsqueda de equilibrio en la vida.