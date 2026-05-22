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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0982 (La Pelea) y las letras son: H J S Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 22 de mayo

 1°0982 11°1778 
 7006  12°4618
 3°7540  13°9165 
 7166  14°2475 
 6592  15°3952 
 6°0805  16°8564
 7558  17°5181 
 8168  18°3754 
 7561  19°7045 
 10°3254  20°4758 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 22 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 22 de mayo. A la cabeza salió el número 4620 - La Fiesta.

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 1°4620 11°5993 
 0349   12°0961
 3°8826  13°7978 
 9767  14°2111 
 9361  15°7896 
 6°8543  16°4190
 2625  17°6431 
 2375  18°8676 
 3375  19°2436 
 10°7338  20°1728 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica estrés acumulado, enojo contenido o la necesidad de poner límites.

También puede señalar un impulso de defender tus ideas y afirmar tu identidad. El resultado de la pelea en el sueño sugiere cómo enfrentas los conflictos en la vida real.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con una fiesta simboliza celebración, alegría y deseo de conexión. Puede reflejar necesidad de socializar o de reconocer logros.

Si la fiesta se siente caótica o incómoda, sugiere excesos, presión social o evasión. Invita a buscar equilibrio entre placer y responsabilidades.