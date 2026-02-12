La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 12 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 0179 (Ladrón) y las letras son: I O C S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 12 de febrero. A la cabeza salió el número 4616 - Anillo. Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás, sugiriendo que hay aspectos de la vida que se sienten amenazados o en riesgo. Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o que buscan salir a la luz. Puede ser una invitación a examinar las propias acciones y decisiones, así como a considerar si hay algo que se está "robando" de la propia felicidad o bienestar. Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien o algo. Además, el anillo también puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, soñar con un anillo puede sugerir que el soñador está en un proceso de transformación o que está cerrando un capítulo en su vida, preparándose para nuevos comienzos.