Durante este viernes, 24 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con los sobrinos simboliza afecto, protección y el deseo de cuidar a la familia, reflejando tu papel dentro del hogar. Si se muestran felices indica armonía y buenas noticias; si están tristes o distantes, sugiere atender conflictos y fortalecer la comunicación. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.