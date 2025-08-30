Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este sábado 30 de agosto
Conoce qué números salieron en la última quiniela de Entre Ríos en la vespertina este sábado.
Este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0904 - La cama
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de agosto
|1°
|0904
|11°
|6142
|2°
|7421
|12°
|9259
|3°
|8695
|13°
|2786
|4°
|2463
|14°
|1212
|5°
|8842
|15°
|5823
|6°
|9579
|16°
|9479
|7°
|2948
|17°
|6346
|8°
|9120
|18°
|7370
|9°
|6745
|19°
|1027
|10°
|5580
|20°
|0572
¿Qué significa soñar con La cama?
Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda reflexionar y recargar energías.
Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de las relaciones. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, o incluso la necesidad de evaluar la situación actual en una relación amorosa.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
