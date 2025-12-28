Este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9387 - Piojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de diciembre

1° 9387 11° 9085 2° 1352 12° 3322 3° 4152 13° 5758 4° 8957 14° 4301 5° 0576 15° 3179 6° 0770 16° 5555 7° 4608 17° 2793 8° 3182 18° 3082 9° 3546 19° 6192 10° 4811 20° 4529

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.

Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.