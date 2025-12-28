Este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9387 - Piojos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de diciembre
|1°
|9387
|11°
|9085
|2°
|1352
|12°
|3322
|3°
|4152
|13°
|5758
|4°
|8957
|14°
|4301
|5°
|0576
|15°
|3179
|6°
|0770
|16°
|5555
|7°
|4608
|17°
|2793
|8°
|3182
|18°
|3082
|9°
|3546
|19°
|6192
|10°
|4811
|20°
|4529
¿Qué significa soñar con Piojos?
Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.
Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.