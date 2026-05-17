Este sábado, 16 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con la Linterna simboliza claridad y guía interior: ilumina dudas, revela verdades y te ayuda a enfocar lo importante. Puede indicar que estás listo para tomar decisiones con mayor conciencia. Si la Linterna brilla con fuerza, sugiere soluciones cercanas y confianza; si está apagada o tenue, refleja confusión temporal e invita a buscar apoyo o nuevas perspectivas. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.