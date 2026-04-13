Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 11 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con la Lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación y limpieza en la vida del soñador. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o emociones negativas y buscar un nuevo comienzo. Además, la Lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación. Este sueño invita a reflexionar sobre el esfuerzo que se está invirtiendo en las relaciones o proyectos y la importancia de mantener la perseverancia para alcanzar los objetivos deseados. La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.