Durante este miércoles, 22 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con La Bocha puede aludir a la mente y las ideas: necesidad de claridad, enfoque y decisiones rápidas. También sugiere presión por rendir o “tener la bocha” en su sitio. Si se interpreta como pelota, habla de movimiento y juego: equilibrio entre control y espontaneidad, competencia sana y metas en curso. Su estado refleja tu ánimo y nivel de control. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.