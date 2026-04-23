Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 22 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo moral o búsqueda de sentido y protección. También puede reflejar respeto por la autoridad y deseo de hacer lo correcto. En otras ocasiones señala sentimientos de culpa, necesidad de perdón o presión por cumplir normas. El contexto del sueño y tus emociones determinan su matiz. Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.