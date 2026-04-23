Este miércoles, 22 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con San Cono suele asociarse con protección, buena fortuna y alivio de preocupaciones materiales; refleja la esperanza de recibir ayuda en momentos de necesidad. También puede señalar gratitud por favores recibidos y el compromiso de cumplir promesas, invitando a actuar con fe, honestidad y perseverancia para concretar objetivos. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.