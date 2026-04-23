La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 22 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con el Excusado simboliza la necesidad de soltar cargas emocionales, culpas o pensamientos tóxicos; es un signo de limpieza y desahogo interno. Un Excusado sucio o atascado indica bloqueos y vergüenza, mientras que uno limpio y funcional habla de alivio, renovación y recuperar la privacidad. La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.