Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6545 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre

1° 6545 11° 2544 2° 9180 12° 9262 3° 0210 13° 6488 4° 4506 14° 1191 5° 1542 15° 4647 6° 4680 16° 0274 7° 4619 17° 2975 8° 7996 18° 8187 9° 2887 19° 4914 10° 8947 20° 6940

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.