Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este martes 2 de septiembre
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la vespertina este martes.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6545 - El Vino
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre
|1°
|6545
|11°
|2544
|2°
|9180
|12°
|9262
|3°
|0210
|13°
|6488
|4°
|4506
|14°
|1191
|5°
|1542
|15°
|4647
|6°
|4680
|16°
|0274
|7°
|4619
|17°
|2975
|8°
|7996
|18°
|8187
|9°
|2887
|19°
|4914
|10°
|8947
|20°
|6940
¿Qué significa soñar con El Vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.
Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
Las más leídas de Información General
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios