Durante este miércoles, 22 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con La Mujer simboliza intuición, cuidado y creatividad; indica conexión con lo femenino y necesidades afectivas. Si aparece distante o inquietante, sugiere conflictos emocionales, dependencia o límites difusos; invita a sanar y equilibrar. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.