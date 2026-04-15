La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 14 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con un payaso puede simbolizar la dualidad de la vida, donde la risa y la tristeza coexisten. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en momentos difíciles. Por otro lado, el payaso también puede representar el miedo a lo desconocido o la sensación de que algo no es lo que parece. Puede ser una invitación a enfrentar tus inseguridades y a no tomarte la vida demasiado en serio. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.