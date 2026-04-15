Este martes, 14 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido. Además, la sorpresa en los sueños puede indicar un cambio en la perspectiva o una revelación personal. Puede ser un llamado a estar abierto a nuevas experiencias y a aceptar lo que la vida tiene para ofrecer. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.