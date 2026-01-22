Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7350 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero

1° 7350 11° 3951 2° 4115 12° 3428 3° 3760 13° 7495 4° 0542 14° 7678 5° 8006 15° 9412 6° 7304 16° 8048 7° 8645 17° 2446 8° 6611 18° 7274 9° 3591 19° 8269 10° 6608 20° 7777

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y satisfacción.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.