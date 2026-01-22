En esta noticia
Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7350 - El Pan
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero
|1°
|7350
|11°
|3951
|2°
|4115
|12°
|3428
|3°
|3760
|13°
|7495
|4°
|0542
|14°
|7678
|5°
|8006
|15°
|9412
|6°
|7304
|16°
|8048
|7°
|8645
|17°
|2446
|8°
|6611
|18°
|7274
|9°
|3591
|19°
|8269
|10°
|6608
|20°
|7777
¿Qué significa soñar con El Pan?
Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual.
Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y satisfacción.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.