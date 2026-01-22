En esta noticia

Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7350 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero

 7350 11° 3951 
 2°4115 12° 3428
 3°3760 13° 7495 
 4°0542 14° 7678 
 5°8006 15° 9412 
 6°7304 16° 8048 
 7°8645 17° 2446 
 8°6611 18° 7274 
 9°359119° 8269 
 10°6608 20° 7777 

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y satisfacción.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

