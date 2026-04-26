Este sábado, 25 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con un hospital suele señalar necesidad de sanación, apoyo y atención a tu bienestar. También puede reflejar preocupación por la salud, cambios importantes y búsqueda urgente de soluciones. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.