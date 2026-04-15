La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 14 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con el hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo familiar. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con él en la vida real, así como los sentimientos de lealtad y protección. Además, el hermano en los sueños puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la competencia o la rivalidad. También puede ser un llamado a fortalecer la comunicación y los lazos familiares. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.