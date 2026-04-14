La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 13 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre. Además, la linterna representa la iluminación de aspectos ocultos de la mente o de la vida personal. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o descubrir verdades que han permanecido en la oscuridad. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.