La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 23 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con El ladrón suele simbolizar miedo a perder algo valioso —afecto, confianza, tiempo— o sentirte vulnerable e invadido. También refleja desconfianza y la necesidad de reforzar límites personales. En otros casos señala culpa por deseos o acciones que percibes como prohibidas, o la sensación de que alguien te quita mérito. Tómalo como aviso para proteger tus recursos y recuperar tu poder. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.