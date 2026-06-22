Bank of America redobla la apuesta por la Argentina: los u$s 9000 millones que ilusionan a Wall Street y sus bonos favoritos
La entidad estadounidense ratificó su recomendación de compra sobre la deuda argentina. Destaca el boom exportador, la mejora de las reservas, la desaceleración de la inflación y las recientes subas de rating.
La entidad estadounidense ratificó su recomendación de compra sobre la deuda argentina. Destaca el boom exportador, la mejora de las reservas, la desaceleración de la inflación y las recientes subas de rating.