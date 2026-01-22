En esta noticia
Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5272 - Sorpresa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero
|1°
|5272
|11°
|7428
|2°
|4008
|12°
|8841
|3°
|9650
|13°
|0447
|4°
|4546
|14°
|9713
|5°
|5232
|15°
|3233
|6°
|8951
|16°
|3378
|7°
|0165
|17°
|4078
|8°
|8811
|18°
|7575
|9°
|9089
|19°
|2440
|10°
|8457
|20°
|3560
¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.
Además, la sorpresa en los sueños puede indicar un cambio en la perspectiva del soñador, sugiriendo que es momento de abrirse a nuevas experiencias y oportunidades que pueden surgir de manera imprevista.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.