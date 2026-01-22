Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5272 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero

1° 5272 11° 7428 2° 4008 12° 8841 3° 9650 13° 0447 4° 4546 14° 9713 5° 5232 15° 3233 6° 8951 16° 3378 7° 0165 17° 4078 8° 8811 18° 7575 9° 9089 19° 2440 10° 8457 20° 3560

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.

Además, la sorpresa en los sueños puede indicar un cambio en la perspectiva del soñador, sugiriendo que es momento de abrirse a nuevas experiencias y oportunidades que pueden surgir de manera imprevista.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.