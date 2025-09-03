Jugadas
Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este miércoles.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4829 (San Pedro).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre
|1°
|4829
|11°
|3337
|2°
|5084
|12°
|2235
|3°
|7198
|13°
|9318
|4°
|6870
|14°
|5756
|5°
|6114
|15°
|2676
|6°
|9731
|16°
|3557
|7°
|2493
|17°
|1930
|8°
|3954
|18°
|4726
|9°
|8583
|19°
|6173
|10°
|9061
|20°
|1439
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
Las más leídas de Información General
1
2
Calendario
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
3
4
5
Members
1
Subasta
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
2
7 de septiembre
Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego
3
Nueva tasa
De Shein y Temu a Amazon: la medida que puede encarecer las importaciones de bajos precios
4
Destacadas de hoy
Noticias de tu interés
MercadosA cuánto está el dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre.
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios