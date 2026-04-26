Este sábado, 25 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9527 (El Peine). Soñar con El Peine suele simbolizar ordenar ideas y desenredar problemas; indica necesidad de claridad mental y de poner en orden hábitos o prioridades. También alude a la autoimagen: puede reflejar deseo de mejorar tu apariencia o reputación y de suavizar relaciones tensas mediante paciencia y cuidado. El Juego Responsable alienta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar. Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.