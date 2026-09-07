En esta noticia

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8765 (El Cazador).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 7 de septiembre

 876511° 8542
 2°845812° 4738
 3°456213° 3765
 4°336014° 3763
 5°173615° 5903
 6°925616° 0601
 7°591717° 4403
 8°443518° 1608
 9°371319° 5886
 10°438620° 7526

Visitarán casa por casa, una por una, con personal administrativo para inspeccionar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Reconstruyen una importante ruta nacional tras más de 40 años sin obras: será clave para la producción y el turismo de la región

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar la búsqueda de metas y la necesidad de tomar decisiones firmes. Representa enfoque, instinto y deseo de superar desafíos.

Si te persigue, sugiere presiones o miedos que evitas; si tú cazas, indica control y determinación. Las emociones del sueño afinan si es advertencia o impulso para actuar.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.