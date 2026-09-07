En esta noticia
Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8765 (El Cazador).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 7 de septiembre
|1°
|8765
|11°
|8542
|2°
|8458
|12°
|4738
|3°
|4562
|13°
|3765
|4°
|3360
|14°
|3763
|5°
|1736
|15°
|5903
|6°
|9256
|16°
|0601
|7°
|5917
|17°
|4403
|8°
|4435
|18°
|1608
|9°
|3713
|19°
|5886
|10°
|4386
|20°
|7526
¿Qué significa soñar con El Cazador?
Soñar con El Cazador suele simbolizar la búsqueda de metas y la necesidad de tomar decisiones firmes. Representa enfoque, instinto y deseo de superar desafíos.
Si te persigue, sugiere presiones o miedos que evitas; si tú cazas, indica control y determinación. Las emociones del sueño afinan si es advertencia o impulso para actuar.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.