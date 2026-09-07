En esta noticia ¿Qué significa soñar con El Cazador?

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8765 (El Cazador).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 7 de septiembre

1° 8765 11° 8542 2° 8458 12° 4738 3° 4562 13° 3765 4° 3360 14° 3763 5° 1736 15° 5903 6° 9256 16° 0601 7° 5917 17° 4403 8° 4435 18° 1608 9° 3713 19° 5886 10° 4386 20° 7526

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar la búsqueda de metas y la necesidad de tomar decisiones firmes. Representa enfoque, instinto y deseo de superar desafíos.

Si te persigue, sugiere presiones o miedos que evitas; si tú cazas, indica control y determinación. Las emociones del sueño afinan si es advertencia o impulso para actuar.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.