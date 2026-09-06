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Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5389 (La Rata).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 5 de septiembre

 538911° 6834
 2°443212° 8814
 3°206513° 4967
 4°151714° 5067
 5°747615° 6867
 6°641916° 9598
 7°786317° 3622
 8°894818° 1055
 9°955719° 9037
 10°426920° 8274

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¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele señalar alertas: traiciones, engaños o preocupaciones ocultas. También puede reflejar desconfianza hacia alguien cercano o temor a pérdidas.

En positivo, La Rata simboliza instinto de supervivencia, astucia y adaptación. Si aparece sana o amistosa, indica que transformarás un problema en oportunidad.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.