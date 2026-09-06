Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5389 (La Rata).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 5 de septiembre
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¿Qué significa soñar con La Rata?
Soñar con La Rata suele señalar alertas: traiciones, engaños o preocupaciones ocultas. También puede reflejar desconfianza hacia alguien cercano o temor a pérdidas.
En positivo, La Rata simboliza instinto de supervivencia, astucia y adaptación. Si aparece sana o amistosa, indica que transformarás un problema en oportunidad.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.