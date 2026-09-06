Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5389 (La Rata).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 5 de septiembre

1° 5389 11° 6834 2° 4432 12° 8814 3° 2065 13° 4967 4° 1517 14° 5067 5° 7476 15° 6867 6° 6419 16° 9598 7° 7863 17° 3622 8° 8948 18° 1055 9° 9557 19° 9037 10° 4269 20° 8274

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele señalar alertas: traiciones, engaños o preocupaciones ocultas. También puede reflejar desconfianza hacia alguien cercano o temor a pérdidas.

En positivo, La Rata simboliza instinto de supervivencia, astucia y adaptación. Si aparece sana o amistosa, indica que transformarás un problema en oportunidad.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.