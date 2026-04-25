Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 24 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5778 (Ramera). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con una ramera puede reflejar deseos reprimidos, culpa o conflictos sobre la intimidad y el valor propio. La figura simboliza tentación, transacción emocional o búsqueda de placer sin compromiso. También puede señalar temas de poder, intercambio y límites personales en tus relaciones. Según el contexto del sueño, indica necesidad de autoestima, sanar juicios morales o establecer acuerdos claros en el deseo.