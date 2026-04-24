Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este viernes, 24 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5010 (La Leche). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con la leche suele asociarse con nutrición, pureza y cuidado. Indica necesidad de apoyo emocional o de fortalecer vínculos familiares. También puede señalar un periodo de crecimiento personal y de abundancia en recursos básicos. Si la leche está derramada, agria o sucia, puede reflejar pérdidas, emociones no resueltas o advertencias sobre excesos. Beber leche clara sugiere sanación y energía; compartirla, generosidad y apoyo mutuo.