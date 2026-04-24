Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este viernes, 24 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9282 (La Pelea). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con La Pelea sugiere conflictos internos o choques con alguien cercano. Indica frustración acumulada, necesidad de poner límites y deseo de afirmar tu voz cuando sientes que te desvaloran o invaden tu espacio. También puede señalar necesidad de liberar tensión y buscar diálogo. Si ganas, refleja fuerza y avance; si pierdes, advierte vulnerabilidad y la urgencia de sanar heridas, reconciliarte o cambiar estrategias.