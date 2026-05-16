Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este viernes, 15 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8785 (Linterna). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con una linterna indica necesidad de claridad y guía. Estás buscando respuestas y dirección. Sugiere que posees recursos para iluminar el camino, ver lo oculto y decidir con mayor seguridad. Si la luz es intensa, anuncia soluciones y confianza; si es débil o falla, alerta confusión o falta de información. También invita a mirar dentro de ti y encender tu motivación para avanzar con propósito.