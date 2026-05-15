Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este viernes, 15 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 5204 (La cama). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con la cama refleja necesidad de descanso, intimidad y seguridad. Puede indicar que buscas refugio emocional, una pausa ante el estrés o tiempo para sanar. También alude a relaciones y vida privada: ordenar la cama sugiere claridad y compromiso; cama desordenada apunta a conflictos internos, culpa o deseos no resueltos. Observa cómo te sientes en el sueño para afinar su mensaje.