Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 15 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4282 (La Pelea). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones no resueltas. Indica frustración, enojo contenido o la necesidad de poner límites. Invita a reconocer emociones y expresarlas con asertividad. También puede señalar disputas reales o choques de intereses en tu entorno. Sugiere revisar cómo te comunicas, negociar con calma y canalizar la energía para resolver los problemas sin violencia, priorizando acuerdos y autocontrol.