Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1164 (Llanto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 5 de septiembre

1° 1164 11° 3159 2° 5406 12° 3211 3° 1348 13° 0285 4° 9777 14° 1494 5° 1064 15° 3116 6° 5294 16° 0259 7° 5069 17° 1091 8° 1602 18° 7146 9° 4659 19° 8664 10° 1840 20° 5701

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto indica una descarga emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o culpas guardadas. Puede traer alivio y sanación, señal de que necesitas desahogarte y atender lo que duele.

También puede reflejar empatía, miedo a la pérdida o deseo de apoyo. Observa quién llora y cómo te sientes al despertar: el contexto orienta. Este sueño invita a oír tus emociones y buscar consuelo o cambios.