Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este miércoles, 22 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9303 (San Cono). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con San Cono suele reflejar esperanza, fe y búsqueda de protección. Indica deseos de superar dificultades y confiar en la providencia. Puede señalar que necesitas apoyo espiritual o recordar una promesa al santo. También puede aludir a suerte y prosperidad: un buen augurio para proyectos, trabajo o juegos de azar, siempre con prudencia. Invita a la gratitud y a cumplir ofrendas o mandas si las prometiste.