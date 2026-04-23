Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este miércoles, 22 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9307 (Revolver). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un revólver refleja poder, control o miedo. Puede señalar conflictos e impulsos agresivos, o necesidad de defenderte. También advierte sobre decisiones rápidas y riesgos. Si disparas, sugiere tensión o culpa; si solo lo ves, advierte peligro. Sostenerlo simboliza asumir control o sentirte amenazado. Si te apuntan, expresa vulnerabilidad y necesidad de límites.