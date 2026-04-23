La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este miércoles, 22 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6703 (San Cono). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con San Cono suele reflejar esperanza, fe y búsqueda de protección. Indica deseos de superar dificultades y confiar en la providencia. Puede señalar que necesitas apoyo espiritual o recordar una promesa al santo. También puede aludir a suerte y prosperidad: un buen augurio para proyectos, trabajo o juegos de azar, siempre con prudencia. Invita a la gratitud y a cumplir ofrendas o mandas si las prometiste.