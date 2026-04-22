La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este martes, 21 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6730 (Santa Rosa). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de paz y armonía en la vida. Esta figura representa la protección y el amor maternal, lo que sugiere que el soñador anhela un refugio emocional o una conexión más profunda con sus seres queridos. Además, el sueño puede reflejar la necesidad de sanación y renovación espiritual. Santa Rosa, como figura de devoción, invita a la reflexión sobre la fe y la esperanza, indicando que el soñador está en un proceso de transformación personal y crecimiento interior.