Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este martes, 21 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9674 (Gente Negra). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y las raíces culturales, así como a explorar emociones ocultas. Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la inclusión. Puede ser un llamado a aceptar y valorar las diferencias en la vida real, fomentando la empatía y el entendimiento hacia los demás, así como a enfrentar prejuicios internos.