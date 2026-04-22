Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este martes, 21 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9559 (Las Plantas). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y renovación. Las plantas representan la vida, la fertilidad y el desarrollo de nuevas ideas. Este tipo de sueño puede indicar que estás en un proceso de transformación o que necesitas nutrir aspectos de tu vida que requieren atención. Además, las plantas en los sueños pueden reflejar tu conexión con la naturaleza y tus emociones. Si las plantas están sanas y florecientes, puede ser un signo de bienestar y armonía. Por otro lado, si están marchitas, podría sugerir que hay áreas en tu vida que necesitan cuidados o cambios.