La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este martes, 14 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7826 (La Misa). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación, tanto con uno mismo como con los demás, sugiriendo que el soñador está en un proceso de sanación emocional y crecimiento personal. Además, La Misa en sueños puede representar la búsqueda de guía o respuestas a preguntas profundas. Puede indicar que el soñador está buscando un propósito en la vida o una mayor comprensión de su fe, lo que sugiere un deseo de encontrar significado en sus experiencias diarias.